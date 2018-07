Vanesa Romero se pasa al mundo de la dirección

Vanesa Romero ha querido colaborar con las 24 horas de Ford como madrina de Mensajeros de la Paz. La actriz está inmersa en un montón de proyectos entre los que destacan su salto a la dirección. La intérprete de La que se avecina está tremendamente ilusionada con el corto que próximamente grabará.

"He escrito un corto y estamos en todo el proceso de ponerlo en marcha. No sé todavía. Voy a empezar a grabarlo, lo he escrito y lo voy a dirigir. Estamos con el proceso de la preproducción, con un montón de lío. Yo me imagino que en agosto intentaré escaparme a mi tierra, Alicante", nos explicaba la actriz.

Además, este proyecto no se acaba ahí pues ha comenzado a escribir más cosas: "He escrito otra cosa para entrar en otro festival y estoy ahí desarrollando esta faceta que siempre me ha gustado. Estoy acostumbrada a estar delante pero he estado con una persona que escribe y de todo se aprende en la vida, claro con Alberto. Se aprende. Evidentemente me queda muchísimo y esto es un experimento a ver qué tal sale. Ojalá que salga bien, por lo menos me he divertido mucho en el proceso".

En lo referente a su deseo de ser madre, Vanesa no descarta que la maternidad esté cerca: "Entra dentro de mis planes la verdad. Este año he cumplido 40 y estoy en ese punto de ver qué hago. Si puede ser ojalá, si tiene que ser será. Es verdad que tengo 40 años ya, tampoco puedo esperar mucho".