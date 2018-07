Imanol Arias, arropado por su mujer en su estreno en el teatro

Imanol Arias estrena en los Teatros de Canal de la capital madrileña la obra La Vida a Palos, un homenaje al poeta, periodista y guionista Pedro Atienza. Aunque en un principio iba a ser su hijo, Jon Arias, el que iba a compartir escenario con él haciendo también de su hijo en la ficción, finalmente ha sido el actor Aitor Luna el elegido para ese papel.

Como no podía ser de otra forma, Imanol contó con el apoyo incondicional de su pareja, Irene Meritxell, que no se quiso perder la cita. Sin duda alguna la fotógrafa un apoyo fundamental en la vida del actor y no quiso faltar en un día tan especial para su marido: "Cómo me lo voy a perder".

El gran ausente de la cita fue el propio Jon Arias y es que el joven tenía otro compromiso profesional que le impidió apoyar a su padre en un día tan importante. Los que sí que acudieron a la cita fueron Francis Lorenzo, Jon González y Verónica Forqué.

Jon acudió a apoyar a su hermano que también participa en la obra: "Aquí estamos, con muchas ganas de verlo". El joven disfruta del verano y está a la espera de nuevos proyectos profesionales: "No, nada. Cerrando cosas en tele y cine".