Justin Bieber sobre Hailey Baldwin: "Eres el amor de mi vida"

Hailey Baldwin y Justin Bieber están de enhorabuena. Pocos meses después de retomar su relación, la pareja ha decidido dar uno de los pasos más importantes en su vida y comprometerse. Así lo llevaban anunciando desde hace días diversos medios norteamericanos, y ahora ha sido el turno de la confirmación oficial gracias a Bieber.

El cantante ha querido compartir con todos sus fans la feliz noticia en su Instagram. Junto a una romántica foto de ambos, el artista le ha dedicado estas tiernas palabras a su futura esposa: "Mi corazón es completa y totalmente tuyo, y siempre serás lo primero. Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no quiero estar con nadie más. Tú me haces ser mejor persona y me complementas a la perfección".

Una declaración en toda regla en la que habló de lo mucho que significa esta boda para sus hermanos: "Lo que más me emociona es que mi hermano pequeño y mi hermana vean otro matrimonio saludable y estable para que así ellos busquen lo mismo. El momento elegido por Dios ha sido perfecto, nos comprometimos el día siete del séptimo mes, y el número siete es el de la perfección espiritual".

Un largo texto donde parece que la próxima boda de Justin Bieber va totalmente en serio, y es que este enlace llega después de que el cantante rompiese por última vez con Selena Gomez y Haily hiciese lo propio con Shawn Mendes.