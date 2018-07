David Bustamante y Yana Olina no pasan su mejor momento

Una noche más los concursantes de Bailando con las estrellas se dejaron la piel sobre el escenario y en esta ocasión lo hicieron en una de las galas más duras de todo el programa y es que el final se acerca y tan solo una pareja se llevará el triunfo a casa.

Tras el éxito del resto de galas, David Bustamante y Yana Olina se enfrentaron a su programa más difícil y es que tuvieron que verse las caras con sus íntimos amigos Javier Hernanz y Rosa Carné en la cuerda floja.

Aunque el cántabro y su bailarina habían logrado la mejor puntuación una vez más por parte del jurado con una rumba a ritmo de When I was your man y el quickstep Quisiera ser, la pareja no logró convencer al público y por ello acabó en la zona de expulsión.

Sin duda alguna la cara de David Bustamante a pocos segundos de conocer al expulsado lo decía todo y es que no pudo evitar las lágrimas en la despedida con su íntimo amigo Javier. Pero durante el programa no todo fueron tristezas y es que pudimos ver los adelantos en el resto de concursantes como en el caso de Patry Jordán y Rubén Salvador con un pasodoble con la canción Amante bandido y un baile contemporáneo con Million reasons.

Manu Sánchez y Mireya Arizmendi bailaron la rumba En el punto de partida y la canción Don't stop me now; Amelia Bono y Rubén Rodríguez hicieron lo propio con New York, New York y Bamboleo.

En cuanto a los invitados se refiere, la gran artista Luz Casal fue una de las invitadas de la noche para presentar el primer single de su nuevo trabajo Miénteme al oído. Tras ella también el cuerpo de baile I want U back, representó el mítico tema del rey del pop Smooth criminal.