María Teresa Campos no logra controlar sus lágrimas por Terelu

Terelu Campos ha sido intervenida quirúrgicamente durante el día de hoy en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid con la intención de extirparle el tumor de la mama izquierda que hacía público durante la semana pasada. El análisis de dicho tumor será decisivo en el desarrollo y posterior tratamiento de la enfermedad.

Tal y como han comunicado desde el centro médico, Terelu "se encuentra estable y recuperándose" y la intervención "se ha desarrollado satisfactoriamente".

La colaboradora de Sálvame ha estado arropada en todo momento por sus familiares, entre los que destacaban María Teresa Campos y Alejandra Rubio. Tampoco ha querido faltar Rocío Carrasco, la que sería como una hermana más para Terelu.

Después de la intervención en quirófano y tras varias horas en el hospital, María Teresa Campos ha abandonado la clínica para descansar en su casa. Ante el duro momento pero con los buenos resultado de que todo ha salido bien la presentadora no ha podido evitar unas lágrimas ante las preguntas de Kike Calleja. "Para que me vas a hacer llorar", le ha rogado María Teresa que no ha conseguido calmar su emoción y visiblemente afectada ha confesado a las cámaras: "Mi niña está bien", dando las gracias a los medios presentes por la atención y preocupación.