María Teresa Campos sobre Terelu: "Se lo han cogido a tiempo"

Terelu Campos será intervenida este miércoles en la Fundación Jiménez Díaz del nuevo tumor que se le ha detectado. La presentadora confirmaba mediante un comunicado que iba a tener que luchar de nuevo contra el cáncer.

Desde que lo anunció, las muestras de cariño que ha recibido la hija de María Teresa Campos le han llenado de fuerzas en esta nueva etapa. Así, ante su ingreso hospitalario, las Campos se mostraron de lo más unidas y pudimos hablar con María Teresa.

CHANCE: María Teresa, ¿qué tal? María Teresa Campos: Ahí está todo preparado.

CH: ¿Animada? M.T.C: Claro. Animados tenemos que estar porque afortunadamente ya sabéis que ha sido cogido a tiempo y cuanto antes mejor.

CH: La hemos visto muy bien.

M.T.C: Sí, ella tiene mucha fuerza.

M.T.C: Sí. Estamos muy unidos todos y la gente que la quiere, muchas gracias.

CH: Hoy se queda Carmen, ¿verdad? M.T.C: Sí, se queda Carmen. A mi no me dejan quedarme, yo me quedaría.

CH: Ya sabes que la queremos mucho maría teresa.

M.T.C: Yo lo sé.

CH: Y va a salir todo muy bien.

M.T.C: Muchísimas gracias por el ánimo.

CH: ¿Edmundo no te ha podido acompañar? M.T.C: Edmundo viene mañana por la mañana, mañana venimos temprano.