Sara Carbonero confiesa que le apena la marcha de Cristiano

Sara Carbonero reapareció radiante y espectacular en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La presentadora combinó un minivestido, firmado por Teresa Helbig, con unas sandalias de altísimo tacón y plataforma, y unos pendientes de Agatha París.

La esposa de Iker Casillas aprovechó su presencia en Madrid para aclarar rumores sobre su vida en Oporto. De momento ella, su marido y sus dos hijos se quedarán en Portugal. También quiso confesar sus deseos de ampliar la familia.

CHANCE: Sara, ¿qué tiene esta marca para que te haya enamorado y estés año tras año con ella? Sara Carbonero: La verdad es que es mi primera vez como embajadora de L'Oreal. Empecé este año con ellos. Es una marca que me genera mucha confianza, la uso desde toda la vida. Me gusta este punto que tiene de estar reivindicando la empoderación de la mujer. El mítico 'porque yo lo valgo'. Me parece que tiene unos valores que se identifican mucho conmigo. Así que feliz por la oportunidad que me han dado.

CH: ¿Vas a presentar el premio no? S.C: Sí. Es la entrega de premios al mejor diseñador y colección, mejor modelo y mejor beauty look.

CH: ¿Has visto algo? S.C: Sí, sobre todo he estado pendiente del día de hoy. He llegado de Oporto esta mañana, pero he estado pendiente.

CH: En marzo hiciste dos años de casada con Iker, ¿ganas de ser madre otra vez? S.C: Ah bueno. El tema madre, ganas hay y tiempo también. Son temas que no hay que presionar. Sí nos gustaría al menos tener un hijo más, pero no sé si es ahora o dentro de un poquito. Tampoco podemos esperar mucho ya.

SARA CARBONERO: "NOS GUSTARIA TENER AL MENOS UN HIJO MAS" CH: Siguen los rumores de que os vais de Oporto. ¿Tenéis algún destino? S.C: No, no. No hay ningún rumor de eso. Nos quedamos, ya se confirmó.

CH: Lo que sigue es muy unido al Real Madrid Iker, ha despedido a Cristiano Ronaldo con un mensaje.

S.C: Sí ,claro. Es el club de su vida y él es súper madridista y está muy pendiente de todo lo que ocurre. Con Cristiano tenía una buenísima relación y como a todos nos ha dado pena su marcha. Sentimos que se nos va algo nuestro que nos ha dado un montón de alegrías.

CH: ¿Cuando cubrías información deportiva en televisión que relación tenías con Cristiano Ronaldo? S.C: La misma que con casi todos los jugadores, que es casi ninguna. Yo trabajaba y cubría la información deportiva, pero no tenía ningún vínculo cercano con los jugadores. Una relación cordial.

CH: ¿Qué planes de verano tenéis? S.C: Nosotros hemos terminado ya de vacaciones porque han empezado ya los entrenamientos. Empieza en seguida la liga. Estaremos entre Oporto y escaparnos de vuelta a Madrid. Los viajes ya los hemos hecho. Ha sido un verano atípico por el tema del Mundial y de que hemos estado en Rusia. Hemos disfrutado mucho con ese viaje.