Terelu feliz tras recibir todo el cariño y apoyo de sus amigos y familiares

Sin duda alguna el pasado miércoles fue uno de los días más complicados para Terelu Campos y es que la colaboradora tuvo que ser intervenida de una tumorectomía en la mama izquierda en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Como no podía ser de otra forma, Terelu contó con el apoyo incondicional de los pilares fundamentales en su vida y es que su hermana Carmen Borrego, Rocío Carrasco y su hija Alejandra no quisieron faltar en la operación.

Con la preocupación normal de una situación así, Carmen y Rocío reconocieron que estaban muy nerviosas por la intervención y es que, aunque estaban positivas con el resultado, era un momento muy complicado para toda la familia: "Está en las mejores manos, ahora es un momento importante y a lo largo de la mañana os iremos contando".

Tras varias horas en el quirófano, Carmen fue la que confirmó que todo había salido a la perfección y que su hermana se encontraba en recuperación con las molestias normales de la intervención: "La operación ha ido muy bien, los médicos han salido muy contentos. Terelu está muy bien, gracias a Dios ya está despierta pero la tienen en recuperación en un rato".

MARIA TERESA CAMPOS NO PUDO EVITAR LAS LAGRIMAS A LA SALIDA DEL HOSPITAL Como no podía ser de otra forma también María Teresa Campos estuvo en el hospital junto a su pareja Edmundo Arrocet y es que sin duda alguna estos momentos están siendo muy complicados para la periodista. A la salida del hospital María Teresa se mostró de lo más emocionada y es que no pudo evitar las lágrimas al hablar de su hija: "Mi niña está bien, me voy a poner a llorar".

A lo largo de la tarde Terelu también recibió la visita de algunos de sus amigos más íntimos que se acercaron hasta la Fundación para interesarse por su estado de salud. Raúl Prieto junto al arquitecto Joaquín Torres fueron algunos de los que se dejaron ver durante su visita. A la salida Raúl se mostró de lo más positivo en cuanto al estado de Terelu y es que aseguró que la había visto mejor de lo que esperaba.