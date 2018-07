Sofía Suescun le da a Alejandro Albalá una segunda oportunidad

Tras su paso por Supervivientes, la relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá ha estado llena de subidas y bajadas. Una relación de amor odio que tiene a los espectadores del reality muy pendientes del desenlace de esta historia de amor.

Esta mañana, la ganadora de Gran Hermano y de Supervivientes ha asegurado en Mujeres y Hombres y Viceversa estar intentando darse una nueva oportunidad con Alejandro. Al parecer, la relación entre ambos ha mejorado tras una cita sin cámaras durante el programa.

Sin embargo, la hija de Maite Galdeano no ha querido dar más pistas sobre lo ocurrido. "No me gusta contestar sí o no, estamos bien. De aquí a unas semanas ya te diré si somos novios estables o no, pero ahora mismo estamos bien. Hemos avanzado", ha asegurado la de Pamplona haciendo hincapié en que poco a poco van recuperando la buena relación que tenían antes de viajar hasta Honduras para participar en el reality conducido por Jorge Javier Vázquez.

Por su parte, Maite Galdeano "no puede ni ver a Alejandro Albalá" como ha asegurado la propia Sofía durante el programa. Sin embargo, Alejandro sigue disfrutando del verano y ha propuesto un divertido reto a sus seguidores, asegurando que si en menos de una semana consigue llegar a los 200.00 seguidores en Instagram, publicará una fotografía completamente desnudo.