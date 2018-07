Ni te imaginas quién se 'esConde' tras el famoso VAR

¿Saben ustedes quién se esconde tras el famoso VAR, este invento que ha revolucionado el Mundial de Rusia 2018? Pues su inventor es español, responde al nombre del investigador Antonio Ibáñez de Alba, pero lo más curioso es saber que la patente del invento es cuestión es del exbanquero Mario Conde.

Según cuenta Benjamín Rosado en ‘Crónica' (El Mundo), todo comienza después del famoso partido de cuartos de final entre España e Italia del Mundial de Estados Unidos de 1994 con el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique y que de haber existido dicha tecnología habría acabado con penalti a favor de nuestro combinado nacional.

A Ibáñez de Alba se le enciende la bombilla y comienza a darle vueltas al invento. Por aquella época, además, había trabado amistad con el exbanquero Mario Conde quien le animó al asunto del sistema de asistencia arbitral:

Cuando le hablé del sistema de asistencia arbitral, me contestó de inmediato: Antonio, patente. Era su forma de decir que la idea merecía la pena. Lo que más admiraba de Conde era la rapidez con que sometía sus arrebatos creativos al juicio de la lógica. Un minuto le bastaba para saber si un proyecto tenía o no futuro. Y rara vez se equivocaba.

Eso sí, a pesar de la buena relación entre ambos, al investigador no le quedó otra que denunciar a Mario Conde y a varios de sus socios por apropiación indebida de patentes entre ellas, la del sistema inteligente para asistencia en decisiones arbitrales. Reconoce Ibáñez de Alba que:

Le habían embargado las cuentas, así que la única manera de poder cobrar lo que a mí se me debía era la vía penal. No fue una puñalada trapera. Conde estaba al corriente de todo, incluso me asesoró. Era tremendamente orgulloso, pero también muy leal. Hasta en los peores momentos se portó como un caballero. La política sacó lo peor de él. Pero eso no quita que fuera un hombre brillante.