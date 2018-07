Irene Rosales le saca las tiras a Isabel Pantoja y a Kiko Rivera por el bautizo de Albertito

Las ausencias en el bautizo del pequeño Albertito están dando mucho de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido Dulce la cuál se ha sentado en Sábado Deluxe con la intención de contarlo todo...

Una de las noticias más sorprendentes de la noche llegó de manos de Antonio Rossi el cual soltó un auténtico bombazo: "Irene Rosales no tiene buena relación con su suegra Isabel Pantoja". Según cuenta el periodista, "Irene no está en absoluto de acuerdo en cómo Isabel Pantoja trata a su hija, entre otras cosas porque Irene no tiene buena relación con Isabel Pantoja y no está de acuerdo ni en las cosas que hace su marido, ni en las cosas que hace su suegra".

De esta manera, este sería el motivo por el que Irene acudió al bautizo del pequeño Albertito, enfrentándose así a la opinión de Isabel y de Kiko, el cual habría prohibido que sus hijas estuviesen presente en este día tan especial para la familia. Por su parte, Dulce se limitó a afirmar con la cabeza toda esta información a lo largo de la entrevista.

Además, Irene quiso pronunciarse sobre el por qué su marido no acudió con ella al bautizo, asegurando que "estaba malo". Sin embargo, Dulce con tono irónico desmintió esta información asegurando que "Todo el mundo estaba malo ese día. Mi niño tenía otitis..".

Dulce ha asegurado que "Irene es un amor", dejando muy claro la buena relación y el gran aprecio y cariño que tanto ella como Isa Pantoja tienen a la nuera de Isabel y mujer de Kiko Rivera.