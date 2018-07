Isa Pantoja ya está en Madrid tras las polémicas declaraciones de Dulce

Isa Pantoja ya está en Madrid tras unos días de descanso con unos amigos en Mykonos. En medio de la polémica por la entrevista concedida por Dulce para Sábado Deluxe, la hija de la tonadillera no ha querido hacer declaraciones sobre la situación actual de la familia Pantoja.

A pesar de los momentos tan delicados que está viviendo, Isa ha llegado cubierta por unas gafas de sol XXL, muy morena y feliz, afrontando los problemas con la mejor de sus sonrisas. Respecto a las insistentes preguntas de los periodistas sobre qué opina de las declaraciones de Dulce del pasado sábado, en las que ha contado mucha información sobre el bautizo del pequeño Albertito, Isa ha hecho oídos sordos y no se ha pronunciado al respecto.

Como si el tema no fuese con ella, Isa se ha montado en el taxi y se ha despedido cariñosamente de sus amigas para descansar después de unos divertidos días de desconexión en la isla griega. Está claro que este verano no está siendo como Isa Pantoja hubiese deseado ya que ha puesto fin a su relación con Alberto Isla, padre de su hijo, y la relación con Kiko Rivera y con su madre no atraviesa su mejor momento.

Por el momento tendremos que esperar para ver como se desarrolla esta historia que, esperemos, tenga un final feliz...