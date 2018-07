Joaquín Cortés muy feliz con su futuro bebé

Joaquín Cortés fue uno de los invitados a la fiesta de la revista Vogue que se celebró el pasado jueves en la Casa Velázquez de la capital madrileña. El bailaor no quiso perderse este gran evento y lo hizo con la mejor compañía posible, la de su pareja Mónica Moreno.

Los futuros padres no pudieron evitar hablar del bebé que están esperando. Pero, por el momento, no quieren revelar el sexo y los nombres que están barajando: "Tenemos más o menos dos nombres ya y muy contentos, esto es una bendición". Lo que sí quiso comentarnos fue que aunque sea niño no le pondrá de nombre Joaquín: "No me gusta eso de Joaquín padre, Joaquín hijo. Buscaremos un nombre bonito".

Fue el pasado mayo, cuando el propio Joaquín en el programa Bailando con las estrellas anunció la noticia: "Voy a ser papá. Estoy muy feliz y quería compartirlo con todos vosotros".

No todo son buenas noticias para Cortés, pues fue una de las víctimas de Mónica Gil Manzano, más conocida como la timadora de famosos. El bailaor no quiso desvelar nada de asuntos judiciales, aunque se encuentra tranquilo dejando todo en manos de abogados: "No voy a hablar de estos temas. Tengo a mis abogados".

Joaquín tuvo en el pasado relaciones con celebrities como Marisa Jara o Naomi Campbell y fue en 2010 cuando conoció a la psicóloga. Desde entonces, la relación va viento en popa y ambos son inseparables. En pocos meses veremos a un futuro bebé fruto del amor que han cultivado. ¿Se convertirá en un/una amante de baile como su padre?