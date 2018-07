Isa Pantoja esperó a que Isabel Pantoja saliese de la cárcel para bautizar a su hijo

La entrevista de Dulce en Sábado Deluxe no ha dejado indiferente a nadie. Tras salir a la luz el bombazo de la mala relación entre Isabel Pantoja e Irene Rosales, el apoyo incondicional de Chabelita en estos difíciles momentos, ha desvelado datos de lo más sorprendentes respecto a este día.

Una de las cosas que no se ha callado Dulce es que Isa Pantoja ha tardado cuatro años en bautizar a su hijo porque quería esperar a que su madre saliese de prisión y así poder celebrar juntas este bonito día en familia. De esta manera, Dulce ha dejado en evidencia el deseo de Chabelita porque su madre estuviese con ella en este día tan especial para su vida y la del pequeño Albertito.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, los deseos de Isa Pantoja no han tenido un buen final ya que tanto su madre como su hermano han decidido no acompañarla en el bautizo, algo que ha sido muy criticado en las redes sociales ya que muchos aseguran que Albertito no tiene culpa de nada y que ese día era el más idóneo para dejar de lados los problemas familiares e intentar disfrutar por la felicidad del pequeño.