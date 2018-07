Selena Gómez centrada en el trabajo mientras Justin Bieber presume de novia

Justin Bieber ha encontrado el amor verdadero de manos de Hailey Baldwin. Hace unos días el cantante sorprendía a sus más de 100 millones de seguidores en Instagram al confirmar de manera oficial su compromiso con la modelo.

"Mi corazón es completa y totalmente tuyo, y siempre serás lo primero. Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no quiero estar con nadie más. Tú me haces ser mejor persona y me complementas a la perfección", escribió un romántico Bieber.