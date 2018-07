Andrea Pascual se encuentra en una tapa muy buena de su vida. A punto de cumplir los 40 años, la nuera de la infanta Pilar ha concedido una entrevista de lo más sincera a la revista Vanity Fair de la que es portada esta semana.

Bautizada por los medios de comunicación como la it girl de la familia real, Andrea se ha deshecho en halagos hacia su suegra: "La infanta Pilar es una mujer excepcional. Hay pocas como ella. Están mi madre y mi suegra", presumiendo de lo bien que cocina "En casa de mi suegra se come increíble. Ella cocina que te mueres. Y mi marido y mis cuñados también. Tienen un don en esa familia".

Además, ha confesado la difícil situación que vivió al comenzar su relación con Beltrán Gómez-Acebo, primo del rey Felipe VI: "Cuando empecé a salir con beltrán, fue un auténtico shock. Una vez hasta me insultaron porque no quise hacer ninguna declaración. Había días en los que llegaba a casa y me ponía a llorar". Por el momento, no tiene pensado ampliar la familia: "No voy a tener más hijos. Juan tiene dos hermanos mayores con los que se lleva fenomenal, Laura y luis son un diez. He tenido mucha suerte".

Andrea se ha atrevido a hablar de uno de los temas más polémicos de la actualidad, el feminismo. "Creo que entre las mujeres nos tenemos que ayudar y apoyar. Pero no me considero feminista, me encanta que un hombre me abra la puerta. En ese aspecto soy muy tradicional", ha asegurado en sus declaraciones. Su relación con Beltrán va viento en popa y se siente muy agradecida porque siempre le apoya y le motiva para que siga creciendo profesionalmente.