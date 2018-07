Boris Izaguirre reaparece entre los fogones y los vestidos de novia

Boris Izaguirre ha sido elegido para presentar la versión española de ¡Si, quiero ese vestido! del canal DKISS. El programa, producido por Shine Iberia, se basa en el género de bodas y en la elección del vestido perfecto para la novia.

El periodista será el principal asesor de moda y junto con su equipo, darán a la novia todo lo necesario para que encuentre el vestido ideal que lucirá en su gran día. La decisión no lo tomará sola, si no que siempre suelen acompañar a la prometida amigos o familiares.

El formato de programa, que ya ha tenido gran éxito en Estados Unidos y Reino Unido, es muy emotivo y nunca faltan las lágrimas, nervios, emoción, besos y abrazos, hasta que la futura mujer encuentra "el vestido" con el que lleva soñando llevar en el altar siempre.

Tras emitir varias temporadas del formato internacional bajo el nombre Say yes to the dress con muy buenos resultados de audiencia en DKISS, la cadena ha decidido crear ahora un formato nacional al ser uno de los programas más vistos desde que se creó el canal.

El que fue un personaje muy mediático en los noventa por su paso en Crónicas Marcianas, está compaginando a la perfección su vuelta por la pequeña pantalla. Además de ser el modista de las novias, actualmente está inmerso en su participación por el programa MasterChef Celebrity.