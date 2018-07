¿Se dedica Mariano Rajoy a ligar en la playa en lugar de trabajar en el registro?

Estaréis todos de acuerdo en que el parecido es asombroso. Asi, a cierta distancia, el tipo repanchingado en la hamaca de la playa y Mariano Rajoy son iguales (Este es 'Batiste', el restaurante en el que Mariano Rajoy come cada día en Santa Pola).

Y ahí arranca todo, porque ha corrido como la pólvora por las redes que el expresidente del Gobierno, siempre tan formal y serio, se dedica estos adías, aprovechando que tiene a la familia a cierta distancia, a ligar en la playa en lugar de laborar con denuedo en su registro de Santa Pola.

Rajoy, con una talla y una elegancia sin par, abandonó la política a principios de junio de 2018 y, desde entonces, reside tranquilo en la localidad alicantina de Santa Pola, donde ha vuelto a su trabajo como registrador de la propiedad.

Pese a mantenerse alejado de la esfera pública, una imagen presuntamente suya ha saltado a los medios (¿Amigos para siempre?: Los ministros más emblemáticos de Mariano Rajoy comen con Pablo Casado a dos días de la votación).

En la misma, Mariano Rajoy o alguien muy parecido al ex político disfruta de un rato de relax en la playa, tumbado en una hamaca y leyendo plácidamente. La forma de su rostro, las gafas y la barba parecen apuntar a que se trata del ex presidente, según la mayoría de usuarios de las redes sociales.

Sin embargo, no se ha confirmado que sea Rajoy el protagonista de la imagen. Preguntada sobre esta instantánea, su ex compañera en el PP, Celia Villalobos, ha echado balones fuera y no desmentía que pudiera tratarse de Mariano:

"Está trabajando en Santa Pola, si su descanso de mediodía lo dedica a estar en la playa, suerte tiene, no como nosotros que estamos en Madrid".

Eso decía la veterana política del PP en el programa Ya es mediodía.

Hasta el momento se desconoce si es Rajoy el señor que aparece en la instantánea, pero lo cierto es que no sorprendería que así fuera.

Y es que el gallego está viviendo un verano tranquilo y sosegado, alejado de polémicas, y centrado en su trabajo en la localidad alicantina.

Eso sí, los fines de semana viaja hasta Madrid, donde le esperan su mujer, Elvira Fernández, y sus hijos, Mariano Jr. (19) y Juan (13).