Adriana Abenia recibe el alta hospitalaria

Dos días después de dar a luz a su primera hija, Luna, Adriana Abenia ha abandonado las instalaciones clínicas de Hospital Universitario HM Montepríncipe, atendiendo a los medios en uno de los momentos más felices de su vida y acompañada de Sergio Abad, dando lugar así a la primera foto de familia.

Con la sonrisa que le caracteriza Adriana ha confesado: "Tenía muchas ganas de ser mamá. Se retrasaba, pero finalmente está con nosotros. Además fue un parto un poco largo, fueron 2 días. Pero nada, ha salido hecha una ternasca. Estoy muy contenta, estamos muy contentos", asegura y confiesa que "Yo pensaba que iba a ser una jamona pero finalmente ha pesado 2,850 y la ropa le va súper grande. Así que ahí estoy dándole de comer bien para que se ponga grande prontito. En cuanto al nombre elegido se ha sincerado: "Se me ha antojado a mí".

Del primer momento en el que vio la cara de la pequeña ha asegurado: "Es que estaba Sergio en el parto y lo vi a él tan emocionado que yo me eché a llorar también. Yo pensé que se iba a caer redondo, pero no, vio cómo cortaban todo, el cordón umbilical, vio la placenta, le dieron a la niña* estoy todavía muy sensible. Pero muy bien, con ganas de llevármela ya a casa y de que vea todos los regalos que tiene, que es una niña muy querida", confiesa emocionada.