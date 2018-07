Antonio Rivera: "Paquirri nos dejó ricos a los hermanos"

El 26 de septiembre de 1984 la vida de la familia Rivera se frenó en seco. Francisco Rivera 'Paquirri' fallecía en el trayecto que unía la plaza de toros de Pozoblanco con Córdoba. Los meses siguientes a su inesperada muerte fueron tan duros para toda la familia como esa cornada del toro Avispado.

Y es que la lucha encarnizada por la herencia del maestro continúa a día de hoy. Más de treinta años después, los dos hijos mayores de Paquirri, Francisco y Cayetano Rivera, siguen exigiendo a la viuda del torero, Isabel Pantoja, la parte de la herencia que les corresponde. Una situación que ha vuelto a sacar a relucir el programa de La1 Lazos de sangre.

En este especial dedicado a los Rivera Ordóñez se ha buceado por esta problemática que sigue causando mucho dolor en la familia del torero. "Paquirri nos dejó ricos a los hermanos y eso no lo hace nadie", explica Antonio Rivera para continuar afirmando que tras la muerte de su hermano "pasaron cosas que ahí no debieron pasar". Y es que uno de los sucesos que más teorías ha levantado ha sido la apertura de la caja fuerte de Cantora.

"Isabel Pantoja se va a Cantora cuando no se podía abrir nada porque había un testamento que había que respetarlo hasta que se levantase. Esta señora, por lo visto, fue y abrió la caja fuerte, lo que hubiese o no hubiese allí no lo sé pero sí sé que se quedó vacía", afirma Antonio.