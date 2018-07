Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fingió el infarto que le 'impidió' ir a la boda real

Thomas Markle (74) se inventó que tuvo un infarto para no ir al enlace de su hija con el príncipe Enrique (33).

¿El motivo? No quería dar la cara tras el escándalo por el montaje fotográfico en el que aparecía preparándose para la boda de Meghan Markle (36).

Así lo ha asegurado un amigo de la duquesa de Sussex al diario Daily Mail.

La fuente ha contado que "toda la historia fue planeada" y que en realidad nunca estuvo enfermo:

"Tuvo que sacarse de la manga una buena razón para no ir a la boda y evitar futuras vergüenzas después de que esas fotos suyas fuesen publicadas".

Las instantáneas a las que se refiere el informador son las que Thomas pactó con un fotógrafo y por las que se habría embolsado 100.000 dólares.

En las imágenes, el padre de Meghan aparecía probándose el traje de la ceremonia o consultando una guía turística sobre Londres.

No obstante, poco después de que salieran a la luz las fotografías se confirmó que todo era un montaje. Por eso, Thomas habría fingido un infarto, para dar una imagen de hombre débil y enfermo y que la opinión pública no le criticara, según ha afirmado el amigo de la ex actriz al mismo medio.

Además, el diario ha afirmado que cuando preguntaron por él como paciente del Sharp Chula Vista Medical Center, lugar en el que se supone que había sido ingresado, los responsables aseguraron que "ese nombre" no figuraba en el listado de pacientes.

Estas declaraciones llegan solo unas horas después de que la hermana de la duquesa, Samantha Grant, defendiera la versión de su padre y dijera que si le ocurre algo a su progenitor será culpa de Meghan:

"Actúa como un ser humanitario, como una mujer. Si nuestro padre muere, es por ti Meg", declaraba tras escribir otro tuit en el que comentaba la visita de Meghan y Harry en la exposición sobre el centenario de Nelson Mandela: