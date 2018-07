Miki Nadal cumple y adelgaza casi 10 kilos en tiempo récord

Miki Nadal está muy feliz con su nuevo físico.

Tras tres meses de intenso trabajo, el colaborador de Zapeando ha conseguido alzanzar sus metas y tras mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio ha logrado perder casi 10 kilos.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales donde ha querido compartir con todos sus seguidores una fotografía del antes y del después.

En ella se puede apreciar como Miki ha bajado de 30,1% a 25,4% de masa corporal, así como ha disminuido su perímetro abdominal de 109 cm a 95,5 cm.

Además, Miki ha mostrado un vídeo en el que se puede observar cómo ha sido este proceso y qué tipo de entrenamiento ha ido realizando. Sin embargo, como él mismo ha confesado, este cambio no lo ha realizado solo. El colaborador ha contado con la ayuda de nutricionistas, médicos y fisioterapeutas que han ayudado a sacar el máximo rendimiento a sus entrenamientos.

Si algo está claro es que uno de los mayores lastres para la pérdida de peso es, sin duda, la pereza. "No solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadísimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio", ha asegurado Miki.