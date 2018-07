Demi Lovato está estable tras ser hospitalizada por una sobredosis

Demi Lovato se encuentra hospitalizada tras sufrir una aparente sobredosis de heroína, según publica el portal de noticias TMZ, aunque el entorno de la cantante niega que se trate de esa droga. Según ha revelado a People una fuente cercana a la cantante, se encuentra "estable", según huffingtonpost.

El portal especializado en noticias de celebrities TZM cita fuentes de las fuerzas de seguridad para informar de que la cantante tuvo que ser trasladada desde una casa en Hollywood Hills hasta el hospital.

Según las primeras informaciones, Lovato fue hallada inconsciente en su domicilio y tratada en un primer momento con Narcan, un medicamento a base de naloxona que se utiliza para combatir las intoxicaciones agudas por opiáceos.

Sin embargo, People asegura que una fuente del entorno de la cantante niega que la heroína esté relacionada con lo ocurrido.

El representando de Lovato ha mandado un mensaje a los medios: "Demi está despierta y con su familia, que quiere agradecer a todos el amor, las plegarias y el apoyo (que han enviado). Parte de la información que se está dando es incorrecta y piden que se respete su privacidad".

