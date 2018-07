Enrique prohíbe a Meghan vestir con pantalón

El nieto de Isabel II ha impedido a su mujer llevar este tipo de vestimenta en su viaje a Australia, previsto para este octubre. ¿El motivo? El príncipe Enrique (33) cree que el traje "no es lo suficientemente tradicional", teniendo en cuenta que están representado a la realeza británica, según informalia.

Así lo afirma el tabloide británico The Mail on Sunday, que informa de que el príncipe no le ha dejado a Meghan Markle (36) hacer la maleta con prendas a su gusto, sino que le ha marcado ciertas pautas que debe cumplir. Por ejemplo, el medio declara que Meghan se ha visto obligada a dejar en Inglaterra el esmoquin de Stella McCartney que adora.

Según informó una fuente al medio citado, el motivo es que algunas prendas que Markle utiliza en público no cumplen con las pautas de vestimenta de la familia real, por lo que le han pedido que "se adapte a las faldas y vestidos tradicionales de colores opacos": "Le dijeron a Meghan que tenía que dejar de vestirse como una estrella de Hollywood ( ) Harry le dijo que no era lo suficientemente tradicional", señaló la fuente.

Lo cierto es que parece que a la duquesa de Sussex le está costando adaptarse a algunos protocolos de la familia real británica, tal y como informó otra fuente a la revista People: "No entiende el hecho de que la Reina prefiera que las mujeres se vistan con un vestido o una falda a que lo hagan con un pantalón, pero es su nueva vida y tiene que lidiar con eso".

VÍDEO DESTACADO: La boda real en Reino Unido se sella con este beso