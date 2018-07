Meghan Markle y sus dos nuevas polémicas

Dos nuevas polémicas hacen tambalear la estabilidad de la Casa Real Británica y es que una vez más, la familia de Meghan Markle ha vuelto a hacer de las suyas. Las protagonistas han sido la cuñada de la duquesa de Sussex, Darlene Blount, y su hermana, Samantha Grant.

A pocos días de enterarnos de que Thomas Markle, el padre de Meghan, pudo haber fingido problemas de salud para no acudir a la boda de su hija, varios medios británicos han anunciado que su hermanastra Samantha Grant está negociando entrar en la edición británica de Gran Hermano VIP a costa de ser familiar de Meghan.

Lo cierto es que la relación entre ambas nunca ha sido buena, tanto es así que Samantha tampoco quiso asistir a su enlace con el príncipe Harry. Por todo esto no nos extrañaría verla hablando dentro de la casa de los entresijos de Buckingham a pesar de haber anunciado que su propósito no sería ese. Channel 5, la cadena que emite este reality, aún no ha desvelado los nombres de los participantes pero saldremos de dudas muy pronto ya que el concurso comienza el 5 de agosto.

La segunda polémica viene de la mano de la cuñada de Meghan, Darlene Blount que ha sido arrestada por la policía. Según informa Daily Mail, la joven fue detenida el pasado sábado por una fuerte disputa con su prometido, el hermano de Meghan Thomas Markle Jr. El fue el que avisó a las autoridades para que detuvieran a su novia ya que hubo posibles agresiones y grandes dosis de alcohol de por medio.

Este no ha sido el único encontronazo que la pareja ha tenido con la justicia ya que a principios de año Darlene fue arrestada por agredir a Thomas durante una fiesta de fin de año y en 2016 él fue arrestado por amenazar a su prometida con un arma de fuego.