Lucía Rivera confiesa que Cayetano hubiera preferido que ella fuera abogada

Aprovechando al máximo las oportunidades que le da su profesión como modelo, Lucía Rivera -hija de Cayetaro Rivera y Blanca Romero- fue la encargada de presentar la nueva versión 100% eléctrica del icónico Mehari del 68 de Citroën que tuvo lugar en la paradisíaca isla de Ibiza.

Allí Lucía quiso comentarnos cómo surgió la idea de ser actriz y es que parece ser algo que le viene de familia ya que su madre también empezó a darse a conocer como modelo pero más adelante se metió al mundo de la canción y de la actuación. No cabe duda de que Lucía ha heredado parte del arte de su madre en las pasarelas pero esconde otros secretos y es que a la joven le encanta bailar: "Me encanta bailar y me voy a apuntar. Bueno, es una idea, me gustaría irme a una academia que me enseñó un amigo que hacen baile, lo veréis en Instagram, que tengo vídeos bailando y me voy a apuntar a algo de baile".

Lucía es una chica emprendedora y trabajadora que a pesar de estar aún formándose en el mundo de la moda y el modelaje desde hace muy poco ha conseguido hacerse un hueco en el panorama nacional e internacional a pesar de que ello haya conllevado deshacerse de otros sueños: "Quería formarme como actriz pero esta carrera me pide mucho tiempo y no voy a poder dedicarle mucho tiempo. Poquito a poco, pero mi carrera es sin duda la moda". Por esto mismo Lucía sueña desde pequeña con sacar una firma de ropa personalmente. "Tengo muchas ideas en mente pero lógicamente estoy empezando y tengo que dedicarle demasiado tiempo a la moda. Tengo que estar más madura de mente y más formada", declaraba la joven.

De momento parece estar centrada en su futuro como modelo, algo que lógicamente resulta difícil de aceptar para su familia ya que es una profesión que requiere de muchas horas de rodaje y muchos viajes lo que hace que no pueda estar tan ligada a ellos. Lucía reconoce que en especial Cayetano hubiera preferido que se dedicara a otra cosa: "El es siempre muy protector pero espero que confíe bastante en mí pasa eso. Es verdad que cuando como con él me dice "yo preferiría que fueras abogada", evidentemente. Quieras que no las fotos te llevan a otro mundo totalmente diferente, que él puede saber algo, pero nunca fue a París, cuatro meses haciendo moda. Es un mundo que lo conoce pero no lo tiene tan conocido".