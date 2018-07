Tana Rivera víctima de un asalto en Ghana por tres hombres armados

Tana Rivera ha vivido uno de los momentos más tensos de su vida. La joven ha viajado hasta Winneba, localidad situada en Ghana, para participar en un voluntariado con la ONG Yes We Help.

La nieta de Francisco Rivera se ha visto obligada a salir del país escoltada junto al resto de voluntarios cuando este martes tres hombres armados consiguieron entrar en su residencia y amenazar a los jóvenes.

Tal y como recoge el diario ABC, Francisco Rivera ha confirmado que su hija ya está en España y se encuentra en perfecto estado: "Tana está bien gracias a Dios, pero ha sido un fraude. Es una pena que ocurran este tipo de cosas con fines solidarios".

De esta manera, muchas familias han emprendido acciones legales contra la ONG por haberles puesto en peligro y por unas concidiones que distaban mucho de lo que ofrecieron en un principio. Tal fue la preocupación de las familias en España, que la embajada española en Ghana se trasladó hasta el lugar de los hechos y ofreció abandonar el país a los jóvenes que lo deseaban.

Una de las protagonistas ha relatado a Socialité el calvario que vivieron estos jóvenes voluntarios, asegurando que pasaron mucho miedo: "Uno de ellos iba vestido de militar con una pistola y unas esposas en la mano". Tanto es así, que hasta fueron amenazados, "nos dijeron que si nos portábamos mal no podíamos volver a nuestra casa y que ellos estaban por encima de cualquier persona", asegura la joven compañera de Tana en el voluntariado que no ha querido revelar su identidad.

Por suerte, todo ha quedado en un susto, y todos los voluntarios se encuentran en perfecto estado y a salvo.