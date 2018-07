Así es el cuerpo de Rossanna Zanetti sin trucos

Rosanna Zanetti y David Bisbal están disfrutando de un maravilloso verano como recién casados. La pareja se encuentra muy unida y es que la modelo acompaña al cantante siempre que puede a sus conciertos, aprovechando en todo momento el tiempo libre para estar juntos.

Esta vez, David y Rosanna están pudiendo disfrutar de las costas, paisajes y cristalinas aguas de Menorca, por lo que no han dudado en hacer planes de lo más divertidos como paseos en bicicleta y rutas en barco. Como no podía ser de otra manera y como buena influencer, no ha faltado la sesión fotográfica a Rosanna.

La guapa venezolana ha presumido de tipazo en sus redes sociales, con un bikini en tono oscuro que le sienta fenomenal con su piel morena. Sin embargo, no todo es como parece y aunque parezca un cuerpo perfecto, lo cierto es que, según la propia modelo, nada más lejos de la realidad.

"Qué tipazo tienes hija, no tienes ni un gramo de celulitis, tonificada, torneada y en su justa medida, y encima una pierl perfecta", comentaba una usuaria de Instagram, a lo que Rosanna no dudó en responder: "jajaja ojalá!! El 80% de las mujeres sufrimos de celulitis en mayor o en mejor grado... claro que tengo celulitis y un poquito de estrías también".

Si algo está claro es que para David Bisbal, el cuerpo de Rosanna es perfecto, y demostrando lo enamorado que está de su chica, no ha tardado en responder a la publicación: "Y qué linda eres tú".