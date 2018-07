A la Reina Letizia no le gustan las regatas

El pasado oficial de la Familia Real en Palma de Mallorca ha regalado momentos de lo más divertidos.

Tanto los Reyes como la Princesa y la infanta se han mostrado muy cercanos con la prensa y no han dudado en responder a sus preguntas de manera distendida y con mucha simpatía.

Durante el tiempo que duró el posado, Leonor y Sofía hablaron de sus aficiones y como no podía ser de otra manera al Rey se le preguntó sobre uno de sus deportes favoritos que practica cada verano en la isla balear, la Vela y las regatas.

Felipe VI no dudó en reconocer que su barco es igual de rápido que el de sus compañeros y que lo que verdaderamente varía es el equipo humano que forma parte de él:

"Bueno, súper rápido habrá que comprobarlo, somos todos iguales, son igual de rápidos, la diferencia de la tripulación y quien lo lleva".

Además, reconoce que le hubiese gustado navegar este verano con su padre ya que hace muchos años que no navega y este año, tampoco va a poder ser puesto que no ha viajado a Palma por problemas en las espalda y como el mismo Felipe VI ha reconocido, su padre se encuentra "fastidiado".

Tal es la afición de su padre por la Vela que hasta sus hijas se han animado a practicarlo en el campamento que han estado este verano.

"Lo han hecho poquito, seguramente seguirán probando poco a poco".

Quien sabe si en unos años Leonor o Sofía acompañarán a su padre en una de las regatas formando parte de su tripulación.

Sin embargo, con quien parece que no compartir esta afición es con la Reina Letizia. La prensa le ha preguntado que si se anima a acompañar a su marido a bordo, a lo que ha respondido "Si en 15 años no...". Es decir, si en tantos años de matrimonio no ha formado parte de la tripulación del Rey, duda mucho que ahora se anime a hacerlo.