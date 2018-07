Eugenia Martínez de Irujo confiesa cómo ha vivido el asalto a su hija Tana en Ghana

Eugenia Martínez de Irujo ha vivido unos momentos muy tensos durante estas últimas semanas. Su hija, Tana Rivera, fue asaltada en Ghana por tres hombres armados mientras realizaba un voluntariado con una ONG.

Por suerte, la joven y el resto de voluntarios ya se encuentran en España en perfecto estado de salud. Tras este gran susto, Eugenia ha contado como lo vivió y asegura que tomará medidas legales contra la Organización con la que viajó su hija por haberla puesto en peligro.

CHANCE: Pero has pasado un mal rato con lo que ha vivido tu hija cuando se ha ido de voluntaria a Ghana ¿qué ha pasado? Eugenia Martínez de Irujo: Sí, horrible. Todo lo que habéis visto en noticias, periódicos, telediarios, todo. Exactamente eso.

CH: Tú estás informada por tu hija, ¿no? E.M: Ha sido un susto muy horrible. Lo hemos pasado muy mal, pero mira, ya gracias a dios está en casa, ha venido. Así que ya mira. Y desde luego tomaremos las medidas oportunas, se va a hacer una, por supuestísimo, una demanda global de todas las chicas. Los menores supongo que sus padres, e ir hasta el final porque me parece impresentable que gentuza como esta, que se van las niñas encantadas de la vida con el ánimo de ayudar y toda la ilusión del mundo y te encuentres con esto. Y luego ya el episodio de las pistolas, los medio matones estos, los mercenarios, pues en fin.

CH: ¿Ella cómo lo ha pasado? E.M: Pues hasta el final ella decía que ahí no sentía mucho miedo. Estaban indignados por todo lo que estaba pasando pero claro, el día antes que ocurrió todo esto imagínate. Es que hasta que no estaba en el aeropuerto estábamos* Aquí.

CH: ¿Qué fue lo primero que ese te pasó por la cabeza cuando te enteraste? E.M: Horrible. Pegó un grito, yo: qué. Pero... sí, bueno, bueno. Me ha salido un gallo... No, ahora me río. Pero... Sí, sí. Bueno, me voy, os dejo que llego tardísimo.

EUGENIA MARTINEZ DE IRUJO PASARA EL VERANO EN MARBELLA E IBIZA CH: ¿Qué tal todo este veranito qué vas a hacer? E.M: Nada, Marbella e Ibiza. Lo digo todos los días CH: Bueno, y de aventura con calleja, que también has estado. ¿Qué tal la experiencia? E.M: Ah, sí, sí. Vais a flipar. Hice cosas que en mi vida hubiera hecho.

CH: Eso suena muy cochino.

E.M: Precisamente cochino no ha sido, pero...

CH: ¿La aventura qué tal ha estado? E.M: Súper bien.

CH: Qué te ha parecido el Lazos de sangre de tus hermanos E.M: Bien.