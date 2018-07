¿Sabes quién es Francisco Ferrer, el hombre que aparece en todas las fotografías de LIO?

LIO es el local de moda de este verano en Ibiza. Desde 2011, este showbussiness que mezcla el concepto cena-espectáculo ha recibido la visita de importantes caras conocidas a nivel nacional e incluso internacional.

Leo Messi, Rafa Nadal, Ana Obregón o Luis Figo son algunos de los nombres de los famosos que han disfrutado alguna vez de este show. Sin embargo, en todas las fotografías encontramos a Francisco Ferrer, pero ¿quién es él verdaderamente? P: Francisco, eres una persona indispensable para este grupo, ¿cuántos años llevas? R: Bueno, indispensable no somos nadie pero bueno. Me gusta mi trabajo, me gusta la compañía y por eso llevo desde el 1 de mayo del 85 así que ya son 34 años y muy bien.

P: ¿Qué entraste haciendo en la compañía y cómo era por entonces? R: Era Pachá, solo la discoteca. Yo entré haciendo la preventa con las agencias de viajes, los hoteles, etc.

P: ¿En Madrid o en Ibiza? R: En Ibiza. Yo soy ibicenco, nací en Ibiza y vivo en Ibiza. En los inviernos iba al Pachá de Madrid a trabajar y año a año me fui metiendo más en las relaciones públicas, me metí a hacer cosas, me metí en las fiestas haciendo decoraciones, con los bailarines, hacía la web publicitaria... Incluso hace 12 años trabajaba en Pachá Iberia también como era coordinador de vuelo en el aeropuerto de Ibiza hasta que fui cogiendo cada vez más cargos y al cabo del tiempo estoy aquí.

P: ¿Qué pasó con Pachá Madrid? ¿Por qué esa sala nunca se ha vuelto a abrir allí? R: Pachá Madrid yo creo que pagó el pato del éxito porque yo me acuerdo que en los 90 que yo iba a Madrid y aquello era un templo y es que hasta un lunes estaba llenísimo. Luego a los años abrió el cielo y fue otro éxito arriba. Me acuerdo que yo pinté las paredes con el decorador para que brillara y de allí lo que pasó fue que empezaron a salir todas las leyes: la ley del alcohol, del menos, etc. y como en Pachá una de los puntos más fuertes que tenía eran las galas juveniles pues tuvimos que cancelarlas aunque seguro que se nos colaban al igual que pasa en Ibiza porque nos cuelan carnets falsos. A raíz de eso pues cerraron la discoteca, Ricardo estaba harto de Madrid y no la volvió a abrir. Más tarde se la vendió a los Trapote y ellos siguieron con el nombre hasta hace dos años que cambiaron el nombre a Barceló porque no quisieron seguir manteniendo el contrato y continuar con la franquicia.

FRANCISCO FERRER DESVELA EL SIGNIFICADO DE LAS FAMOSAS CEREZAS DE PACHA IBIZA P: ¿Qué significado tienen esas dos cerezas y en qué momento se les ocurrió crear cerezas? R: El nombre de Pachá fue porque su mujer Marisa le dijo: "Si abres una discoteca servirás con pachá". El logo en un primer momento sería como un ojo y después no sé por qué se presentó el logo de la cereza y se escogió. Luego si es cierto que las cerezas han cogido casi la misma fuerza, sino la misma que el nombre. Ahora hay sitios que hacen publicidad sin el nombre porque no hace falta. Con ver una cereza la gente ya sabe que es Pachá y eso es lo bonito. Yo me acuerdo que en Ibiza nos pasó que con la ley de costas no podíamos poner publicidad en las playas entonces decidimos que las sombrillas llevaran la cereza y fue una forma de reforzar el logo.

P: ¿Pachá Ibiza sigue siendo de la misma familia que lo creo o ahora al ser grupo destino ha cambiado? R: Ibiza era de Ricardo pero el año pasado Ricardo vendió todo Pachá al grupo. Ellos ahora tienen un 10% de la compañía pero no son propietarios, solo inversores. El único que se ha mantenido en los 34 años soy yo y por eso cuando se hizo la venta yo dije que no quería estar de director sino estar con los clientes porque les conozco, los mimo, los cuido y estoy muy a gusto como estoy.

P: ¿Cómo te reciclas año tras año? Porque 34 años hay gente que no sabe ya qué más crear, ¿dónde está el secreto? R: Bueno, con Pachá cada año evoluciona todo, evolucionan las modas, la música, etc. Entonces en invierno buscamos diferentes temáticas para las fiestas, vestuarios* y eso te mantiene activo pensando cómo hacer la publicidad de cada una, cómo enfocar la fiesta* eso es una creación muy bonita. Si es verdad que yo en Pachá ya había llegado a un límite de decir: "Vale sí, hay todo eso pero no veo avance, hay un tope". Y entonces fue cuando abrimos el Lío hace ocho años Ricardo me dijo: "lo hago si tú te pones conmigo" y como ibicenco dije por supuesto. El Lío es como mi cárcel de oro, soy un esclavo porque tenemos 500 comensales diarios y eso supone mucho trabajo y mucha atención que es muy bonita por otra parte porque cuando llegas aquí y ves a la gente feliz con la comida y el espectáculo es muy gratificante igual que cuando sale la gente y te dice 'gracias' eso no tiene precio.

P: ¿Qué pasó con 'Divino'? R: El divino funcionaba bien pero al final dejó de funcionar porque no le daban atención. Lo que les pasó con Divino fue también que cambió la propiedad.

P: ¿A quién se le ocurre hacer 'Lío Pachá'? R: El Lío fue una consecuencia, iba a ser un restaurante para 200 personas con una piscina y una zona para tomar copas. De repente a la semana de 200 comensales pasábamos a 300, a 400... La demanda fue brutal. Ayer por ejemplo sentamos a 550 personas, no me preguntes cómo. Lo que tiene el lío es que, aparte de que tú entras de noche por la puerta y entras en una nube, es que esto es una familia y nos lo curramos un montón todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros trabajamos mucho pero con alegría porque todo lo que nos rodea es espectacular.

P: Eres el que más secretos guardas en la Isla...

R: No, no los guardo, no me acuerdo ya.

FRANCISCO FERRER: "RECIBI UNA LLAMADA EN NUMERO OCULTO Y ERA WILL SMITH" P: Es increíble la cantidad de gente que ha pasado por aquí.

R: Yo he visto a mucha gente y he visto de todo. He estado con María Carey, con Lola Flores, Julio Iglesias cuando hizo el tour por España se pasó por aquí también a las tres y media de la mañana y abrimos el restaurante para él porque vino hasta la isla solo para comer en Lío.

P: ¿En qué ha cambiado por los celebrities y los famosos? R: Para mí no han cambiado. Los que vienen aquí a Ibiza vienen de vacaciones a divertirse, a salir. Ha cambiado el mundo, ha cambiado la evolución de la tecnología, pero la gente no ha cambiado. La gente sigue haciendo lo mismo que hacía y la juventud hace lo mismo que hacíamos nosotros hace 20 años. Para mí ha cambiado solo una cosa y es que antes yo creo que nos divertíamos más porque al no existir eso disfrutabas del momento y ahora están cenando pero no están disfrutando lo que están haciendo.

P: Pachá es el único que abre hasta el invierno.

R: Sí, abrimos. Este último invierno no por la reforma pero sí.

P: Para nosotros por ejemplo Ana Obregón ha sido mítica.

R: Claro, Ana es muy amiga mía y Ana incluso conoció al modelo en Ibiza. Yo he vivido todo eso, para mí Ana es que es como es, es natural. Aquí vienen los futbolistas, los cantantes... Hace unos días estuvo por ejemplo Giovanna Quinn con Lorenzo que son incondicionales de Ibiza. En dos semanas viene lo que llamamos 'La semana de los americanos' y recibimos la visita de muchas estrellas.

P: ¿Quién te gustaría que viniera y quién te ha llamado más la atención al verle aquí? R: Hace dos años recibí una llamada de un número privado y era Will Smith. Vino y si hubieras visto cómo se comportó saludando a las mesas personalmente, se dejó hacer fotos, estuvo encantador