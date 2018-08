Kiko Hernández pagó un pastizal por un hotel de lujo en París que resultó ser "el peor del mundo"

Pese a que las vacaciones de Kiko Hernández junto a sus hijas en París fueron a precio de oro, se convirtieron en toda una pesadilla. Minutos antes de concluir Sálvame este martes, el colaborador desveló lo que le ocurrió durante su estancia en la ciudad del amor tras ser criticado por sus compañeros de no haber hecho público ninguna fotografía de su descanso en redes sociales, según ecoteuve.

"He estado en el peor hotel del mundo. Llego a la habitación, que valía una pasta, no era de esas de pensión", decía muy enfadado a lo que Paz Padilla sacaba a relucir su fama de tacaño: "Para ti una pasta igual eran 30 euros". "¡800 euros!" , apostilló Hernández.

Inmediatamente después, empezó a relatar su experiencia sin mencionar el nombre del alojamiento: "Cuando llegamos, la recepción todo era maravilloso, muy bonito... y de pronto entro en la habitación y veo unas manchas de meado en la moqueta que te puedes morir. El wáter sucio, debajo de la cama, yogures vacíos. El servicio de limpieza, una auténtica porquería!".

"Pido dos cunas de viaje. Viene la de recepción y me dice que no me las monta porque ella no tiene hijos. ¡Nos ha fastidiado! ¿Son los primeros niños que van al hotel? Me tuve que quedar hasta las tres de la mañana montando las cunas", siguió explicando ante la risa de sus compañeros. Finalmente, tuvo que pedir una hoja de reclamaciones y, al día siguiente, la directora le pidió perdón y le invitó a "una mierda de zumos que no había quien se los tomara".