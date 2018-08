Jennifer Aniston cuenta todo sobre su ruptura con Justin Theroux

El pasado mes de febrero empezaron los rumores de separación entre Jennifer Aniston y Justin Theroux. Después de varios días de especulaciones y teorías, fue la propia pareja quien anunció un divorcio de mutuo acuerdo.

Durante los pasados meses, la ruptura ha llenado titulares y la actriz de Friends ha sido protagonista de un sinfín de rumores y juicios de valor hacia ambos. Ahora, Aniston ha concedido una entrevista a la revista InStyle y ha abordado temas como el feminismo, la maternidad y la separación con el que fue su marido durante dos años y medio.

La estrella de Hollywood ha roto su silencio a pesar que siempre ha sido una mujer muy discreta en todo lo que tiene que ver con su vida privada.

Los prejuicios que han salpicado a su persona desde que interpretó a Rachel Green han sido masivos y ha querido derribar la imagen que tienen de ella: "Lo que se dice es que 'Jen no puede estar con un hombre demasiado tiempo' o 'Jen no quiere tener un hijo porque es egoísta y está demasiado centrada en su carrera'. O que estoy triste y rota de dolor", ha comentado la actriz.

Además, ha criticado la presión que tienen las mujeres cuando llegan a una edad determinada y no tienen hijos: "Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear", ha afirmado rotundamente.

Y es que Aniston está centrada en su vida laboral, en sus amigos, en su familia y en sus mascotas y no va a dejar que unos titulares de mal gusto la ataquen.

La actriz también ha hablado por primera vez tras su ruptura con Justin Theroux, sin muchos detalles pero dejando claro que no todo es lo que se ve de puertas para fuera: "Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja. No saben por lo que hemos pasado a nivel emocional o psicológico".

También ha querido recalcar que el sexismo está presente en la vida de todas las mujeres y a la hora de una ruptura se deshonra y cuestiona a las féminas como vencidas y a los hombres como vencedores: "Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se la desprecia. La mujer se queda triste y sola. Ella es el fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que leíste acerca de un hombre divorciado y sin hijos conocido como un solterón?".

En la industria cinematográfica han salido a la luz varios hechos de abuso sexual por parte de directores y actores. Aunque el más sonado de todos fue el de Harvey Weinstein, quien acosó a una gran cantidad de actrices y de Hollywood. Quien alzó la voz fue la actriz Alyssa Milano y animó a utilizar el hashtag #MeToo a todas aquellas mujeres que hubiesen sido acosadas sexualmente. Un sinfín de personas se pronunciaron y la actriz de 49 años ha explicado a InStyle que actores han intentado hacer cosas descuidadas con ella pero que supo manejar la situación y se pudo alejar rápidamente.

Para la intérprete es una gran suerte no haber estado incómoda ni haber tenido a ningún hombre con poderes que haya aprovechado su posición: "Definitivamente ha habido intentos por parte de gente y pude resolverlo alejándome. Nunca he tenido he tenido a nadie en una posición de poder que me haga hecho sentir incómoda y que se haya querido aprovechar de mí".