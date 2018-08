Isa Pantoja le pega otra puñalada trapera a Alberto Isla

Isa Pantoja está pasando por un verano de lo más movido. Su ruptura con Alberto Isla está dando mucho de que hablar y es que la hija de Isabel Pantoja está cansada que se siga hablando de su relación con el que todavía es su marido, ya que ambos contrajeron matrimonio en Honduras por el rito garífuna.

La tarde del viernes el programa Sálvame emitía unos nuevos audios filtrados de Alberto Isla en el que volvía a atacar a Isa Pantoja insinuando que su posible relación sentimental con su amigo Omar, viene desde hace mucho tiempo: "Lo de Omar viene de mucho antes porque cuando vivíamos en Madrid el notas ya le escribía. Yo me puse en contacto con él y cuando estuve en Supervivientes pues se vieron". Además, Alberto Isla lo tiene muy claro y es que tal y como él mismo ha expresado "ella desde que estaba en Supervivientes quería que la dejase para hacer exclusivas".

Por su parte, Isa Pantoja no puede más y ha estallado contra el padre de su hijo a través de un mensaje publicado en su Instagram Stories: "Que yo sepa no he vendido nada de la tuptura y esta persona es la que está filtrando cosas. No voy a hablar nunca más de él. Ahora que mi hijo es consciente, nunca hablaré mal de su padre, pues sino lo hice hace cuatro años cuando estaba en todo mi derecho después de lo que se dijo de mí, no lo voy a hacer a estas alturas. Espero que él haga lo mismo ya no por mí, sino por el niño que también es su hijo. Buenas tardes".

Con estas palabras, Isa Pantoja quiere zanjar toda la polémica y evitar que siga aumentando la polémica entre ella y Alberto Isla, principalmente por el bien del hijo que tienen en común.