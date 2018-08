Alba Carrillo: "Fonsi se ha encargado de destruir mi relación"

Es implacable Alba Carrillo. La modelo ha roto su silencio tras su ruptura con el ingeniero David Vallespín. Y lo ha hecho para cargar con dureza contra su ex novio y padre de su único hijo, Fonsi Nieto, al que responsabiliza de su nuevo fracaso amoroso:

"Fonsi se ha encargado de destruir mi relación".

Eso dice una enfadada Alba Carrillo en portada de Semana.

"Desde que salí de Supervivientes he vivido una situación injusta por culpa de Fonsi, que me ha acorralado económicamente por las demandas judiciales. Él se ha encargado de destruir mi relación. Utilizó los meses que estuve en Honduras para menoscabar mi figura como madre. Yo no me fui al Caribe de vacaciones, me fui a trabajar. Poco antes, él me había pedido que le bajara la pensión y habían quedado unas cuantías sin abonar de la manutención, y yo se lo perdoné porque me dijo que estaba pasando un mal momento económico y me parece injusto que el padre de mi hijo esté asfixiado. Él me lo agradece metiéndome en un montón de problemas judiciales, en vez de tener en cuenta todo lo que yo había hecho".

La ex concursante del reality de Telecinco asegura que esta complicada situación provocó grandes problemas para ella:

"A mi esta situación me supone un problema porque cada vez que me envía una demanda o una denuncia, mueve mis cimientos. Psicológicamente me afecta muchísimo y económicamente también, mientras que él todos los fines de semana se encuentra fuera de Madrid, viajando por su trabajo de Dj o con su equipo de motociclismo, o bien de viajes de placer por todo lo alto con su mujer".

Los problemas y varapalos sufridos por Alba se trasladaron a su relación con David:

"Él me ha apoyado siempre en todo, no puedo quejarme, pero nuestra relación se ha visto dañada porque no podemos ir a cenar tranquilos sin que me llegue un mensaje. En cuanto Fonsi ve que cuelgo algo en Instagram ya me llega un mensaje. Tengo que elegir entre poder vivir y ser madre".

Por todo ello, Carrillo cree que Fonsi ha torpedeado su romance:

"Sí, porque no puedo centrarme en la relación. El detonante fue que a principios de julio llegó otra demanda. David estaba entonces preparando la mudanza para venirse a vivir a mi casa, pero nos sentamos a hablar porque a mí me parece injusto someter a una persona a este calvario".

"Fonsi quiere opinar de cosas de mi vida que no le competen y la única manera de tenerme subyugada es por lo que nos une", alega Alba, en referencia a su hijo en común, Lucas.

"El detonante fue mi vuelta de Supervivientes, Fonsi se volvió loco, llamando a todos los sitios e insultando a mi madre", dice la modelo. Este supuesto acoso de Alba le ha llevado a rechazar grandes oportunidades laborales, entre ellos, Gran Hermano VIP: "No iba a estar Jordi González y sí Jorge Javier, con el que me llevo muy bien. Pero no pude aceptarlo porque lo utilizaría legalmente al día siguiente".

Pese a todo, Alba confía en que se arregle una situación que la tiene "asfixiada económicamente" y poder retomar así su relación con David:

"Cuando yo solucione mis temas judiciales será el momento de hablar. Además, él tiene intención de irse fuera a trabajar, y es inviable plantearme irme con él con esta situación, porque Fonsi va a usar cualquier cosa que haga para sacar un rédito judicial, y posiblemente económico".

Y es que Alba sigue enamorada de su ex: