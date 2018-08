El Rey Felipe VI le hace la 'cobra' a la Reina Letizia y se monta una real en las redes

La reina Letizia (45 años) y sus hijas, Leonor (11) y Sofía (10), llevaban casi tres años sin pisar el Club Náutico de Palma de Mallorca donde descansan las embarcaciones participantes en las regatas.

El rey Felipe (50) lleva inmerso en el Aifos 500 desde hace semanas y por eso el pasado sábado recibía la visita de su esposa y sus hijas a bordo del barco.

Allí se produjo una anécdota que no dejó indiferente a nadie y es que el monarca le hizo la 'cobra' a Letizia en pleno reparto de besos, según El Español.

El pasado 4 de agosto finalizaba el torneo de regatas y el barco del Rey y su tripulación atracó en el puerto mallorquín. Fue en ese momento cuando Letizia y sus hijas aprovecharon para subir a bordo del navío y saludar al monarca y sus compañeros.

Las tres sonrientes fueron saludando al almirante, a su equipo y por último a su padre y esposo respectivamente.

Todo ocurrió con normalidad hasta que Letizia fue a besar a su marido con dos besos en la mejilla. Los reyes se dieron un primer beso y cuando la reina giró su cara para darle el segundo al rey éste retiró su rostro y puso distancia entre ambos. La realidad es que no se aprecia mala intención por su parte sino el pensamiento de ella de dar dos rigurosos besos mientras que él optó por uno único.

El instante fue captado por las cámaras y pese a que en un primer momento pocos se percataron del 'incidente', el vídeo enseguida corrió como la pólvora por las redes sociales y nadie pasó por alto el detalle. Y es que este gesto es uno más a sumar al cúmulo de imágenes que está dejando la estancia de la Familia Real en Palma. Decenas de paseos y de gestos amables entre ellos -sobre todo entre Letizia y la reina Sofía (79)- que están siendo analizados con lupa por las excesivas sonrisas y la exagerada buena sintonía que se han propuesto mostrar. Al menos, hasta que ha llegado esta 'mini-cobra'.

Además ese no-beso del rey no fue el único que vivió la reina en el Aifos 500. Apenas segundos antes de la citada anécdota con su marido, Letizia ya había recibido la negativa por parte de otro miembro de la tripulación a la hora de saludarle. La reina se dirigió a uno de los compañeros de Felipe para darle dos besos y el hombre le hizo saber que "no podía besarla", una respuesta que le sorprendió y por la que tuvo que recuperar la compostura rápidamente. Desde luego, no fue el momento preferido de Letizia en Palm