La Tricampeona del Mundo Carolina Marín regresa a España de la manera más especial

Carolina Marín llega a España con su nueva medalla al cuello. A su llegada al aeropuero de Madrid la esperaban su familia, su novio y sus mascotas, Suka y Thori. Emocionada, nada mas aterrizar abrazó a sus perros ante la atenta mirada de los allí presentes.

CAROLINA MARIN, LA MEJOR JUGADORA DE BADMINTON DE TODA LA HISTORIA, LLEGA A ESPAÑA CON SU NUEVA MEDALLA AL CUELLO

La deportista no ha parado de ganar títulos desde 2014: Tres Mundiales, Cuatro Europeos y un Oro Olímpico le contemplan. La campeona española se ha convertido en la mejor jugadora de bádminton de toda la historia. Una auténtica máquina de ganar títulos.

CHANCE: Carolina, ¿cómo te encuentras? Carolina Marín: Muy bien, con muchas ganas de llegar a España y disfrutar de esta medalla que para mí ha sido muy importante durante la semana. Disfrutar de esta medalla con toda la familia y mis amigos y todo mi equipo.

CH: Habiendo pasado ya 34 horas, ¿cómo ves este trofeo? C.M: Lo califico como algo especial, aún no me lo creo la verdad es que estoy un poco en esa nube. Voy a necesitar dos o tres días para recuperarme, para bajar otra vez, poner los pies en la tierra y asimilar lo que he hecho, pero la verdad es que ha sido una semana fantástica.

CH: ¿Cuál ha sido la clave para ganar? C.M: Bueno pues una de las claves ha sido recuperar esa parte mental que habíamos tenido un poco de ausencia en este año y medio, y sobre todo otra parte también ha sido el estar otra vez todo mi equipo unido y luchar por este objetivo.

CH: ¿Cómo lo vas a celebrar? C.M: Teniendo una semana de vacaciones en casa con mi familia, mis perros y mi chico.

CAROLINA MARIN: "HA SIDO UNA SEMANA INCREIBLE PORQUE TODO EL APOYO DE ESPAÑA LO HE NOTADO MUCHISIMO EN CHINA" CH: Te reciben portada de los periódicos...

C.M: La verdad que superagradecida y orgullosa de todo el recibimiento y el apoyo que tengo de la gente. Ha sido una semana increíble porque todo el apoyo de España lo he notado muchísimo en China. El haber ganado en China, en ese imperio asiático ha sido muy importante y estoy muy orgullosa.

CH: ¿Qué es lo primero que vas a hacer ahora? C.M: Coger la cama, vengo reventada porque no he dormido nada en el viaje, yo creo que todavía por esa emoción contenida. Pero sobretodo descansar y recuperarme de todo esto.

CH: ¿A quién le dedicas esta victoria? C.M: Al final es la recompesa a todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos día a día todo mi equipo. Desde luego sin ninguno de ellos podría ser posible cada uno de los títulos que he conseguido. Así que la verdad que gracias a cada una de las personas que forman parte de mi equipo.

CAROLINA MARIN: "SERIA OTRO SUEÑO CONSEGUIR EL PRINCESA DE ASTURIAS" CH: A ver si hay suerte y te dan el Princesa de Asturias..

C.M: Ojalá, ojalá, a ver si tengo suficiente apoyo. Sería otro sueño poder conseguir el Princesa de Asturias.

CH: Sin que esto parezca una competencia de chicos contra chicas, las chicas les estais pegando un repaso a los chicos en el deporte español ¿qué crees? C.M: Yo también. Al final el deporte tanto chicos como chicas tienen que ir unidas de la mano. Las chicas somos la que últimamente estamos ganandos más cosas, pero* de los chicos siempre tenemos el apoyo de ellos, al final tenemos que ir unidos de la mano.

CH: No ha convencido la corona...

C.M: La verdad que yo tampoco. Cuando vi el partido de antes que le estaban poniendo la corona no estaba muy convencida, se me cayó un par de veces y me la tuve que poner, pero ha sido una cosas anecdótica.

CH: ¿Cuánto tiempo asimila que has hecho historia una vez más? C.M: No me ha dado tiempo a asimilar practicamente nada. Como digo necesito dos o tres días para poner los pies en la tierra. Asimilar todo lo que hemos hecho durante toda la semana y lo más importante es disfrutar de esta medalla.