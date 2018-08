Vicky Martín Berrocal no quiere que ni de coña, Boris Izaguirre elija su vestido de novia

Vicky Martín Berrocal ha sido una de las invitadas en la gala de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella. La diseñadora ha tenido el placer de presentar la velada junto a Boris Izaguirre y Paloma Lago, algo que para ella es todo un honor.

Vicky y Boris tienen una buena amistad y le ha hecho mucha ilusión compartir con el periodista esta cita. Ambos han trabajado juntos en diversas ocasiones y es alguien a quien admira mucho.

Pese a que Boris ha sido elegido para presentar la versión española del programa ¡Si quiero ese vestido! del canal DKISS, la actriz ha confesado a CHANCE que no se dejaría aconsejar por Boris Izaguirre en su elección del vestido de novia. Aunque aún no hay fecha oficial que podamos marcar en la agenda sobre la boda de Vicky, ella confesó el pasado mes de mayo que pensaba que este 2018 era el año en el que podía pasar por el altar de nuevo... Con un hombre misterioso que desconocemos aún.

También ha querido tener unas bonitas palabras con Terelu y su recaída de cáncer. Aunque todavía no ha hablado con la colaboradora, le manda muchas fuerzas y sabe que ella tiene la actitud necesaria para recuperarse completamente.

CHANCE: Todo un honor participar en esta gala tan especial.

Vicky Martín Berrocal: Es un honor. Es un lujo poder presentar esta cita importantísima y además con esta convocatoria de gente. Un sold- out, gracias al entusiasmo de un equipo humano que ha hecho posible que esto sea así. Esto es la combinación de un trabajo de muchos meses. Es maravilloso que la gente corresponda así. Me da mucho orgullo. Estoy feliz de volver a presentar con Boris. Fue un compañero maravilloso en el pasado en ese programa que hicimos. Fueron 2 años muy intensos, es mi maestro. He presentado muchos premios con él, pero hoy es una gala muy especial. Hacerlo de su mano es un reencuentro maravilloso.

CH: Boris también va a presentar un programa en DKISS, ¿a ti te gustaría participar, que te asesoren vestida de novia? V.M: A mí me gustaría trabajar con él. Con el vestido de novia no creo que pueda asesorarme porque yo me dedico a eso y va a ser complicado. Aunque tiene un gusto extraordinario, ya lo sabéis, él es capaz de mezclar y atreverse y siempre ir excelentemente vestido con ese punto que es Boris. Eso es muy complicado. Han hecho bien en cogerle para ese programa, pero a mí le va a costar mucho.

CH: ¿El verano bien? ¿Trabajando? V.M: No, de vacaciones prácticamente. Había que parar. Eso es bueno porque el año es largo y hay muchos proyectos en mi vida y eso es una bendición. Estoy feliz de estar con mi familia, mi madre, mi hermana mi hija. Ese está siendo mi verano.

CH: Quien también está en la lucha es Terelu campos. No sé si has podido hablar con ella...

V.M: No, no he hablado con ella. Es un tema delicado. Es una recaída y eso tiene que ser muy doloroso. Hay mujeres muy fuertes y la actitud en esta enfermedad es fundamental. Ella tiene una gran fuerza y creo que se llegará a curar.