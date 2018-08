Ellie Goulding anuncia así su compromiso con Caspar Jopling

Tenemos una nueva notoicia que celebrar y es nada más y nada menos que la boda entre Ellie Goulding y Caspar Jopling. La pareja ha anunciado mediante uno de los medios de comunicación más relevantes en Estados Unidos su compromiso mediante este comunicado en The Times: "Mr CWF Jopling y Miss EJ Goulding. Se anuncia el compromiso entre Caspar; hijo de The Hon Nicholas Jopling de Yorkshire y la señora Jayne Warde-Aldam de Yorkshire, y Elena; hija del señor Arthur Goulding de Hertfordshire y la señora Tracey Sumner de West Midlands".

Tras 18 meses de noviazgo, la cantante de éxitos como Love me like you do y el vendedor de arte han decidido dar un paso más en su relación y prometerse y, aunque se desconoce el momento exacto de la proposición, la pareja no ha querido tardar en anunciar esta grata noticia a todo el mundo. Lo cierto es que hace apenas unas semanas que Ellie se instaló completamente en Nueva York para vivir junto a su novio pero la buena relación de la pareja y la complicidad que demuestran cada vez que dejan verse juntos son motivos de sobra para que hayan tomado esta pronta decisión.

Anoche él publicó esta fotografía que contiene una preciosa declaración de amor hacia Ellie y en la que podemos leer frases tan románticas como: "Puedo pasar el resto de mi vida con esta extraordinaria, bella y hermosa persona. Nadie me ha hecho nunca sentir más lleno de vida, conocimiento, felicidad o amor".

Ellie conoció a su prometido Caspar Jopling hace año y medio mediante una amiga que tenían en común: la princesa Eugenia de York que también está prometida y celebrará su enlace con Jack Brooksbank el 12 de octubre.

Desde entonces la pareja no ha frenado sus sentimientos en público y han mostrado en varias entrevistas que esta relación es diferente a todas las anteriores que han tenido por separado. Ellie fue novia de varios famosos como el DJ Skrillex o el bajista del grupo británico McFly, Dougie Poynter, pero hace poco confesó a The Guardian que su relación con Caspar era la primera con la que está aprendiendo y con la que se siente completamente nutrida: "No he estado de gira el año pasado, así que creo que esta es la primera vez que me doy cuenta de lo que es estar en una relación y aprender a estar con alguien. También ayuda cuando encuentras a alguien que es muy especial y entiende tu trabajo".