Los abogados de Brad Pitt atacan despiadadamente Angelina Jolie

Este miércoles nos despertábamos con la noticia de una denuncia interpuesta por Angelina Jolie a Brad Pitt, el que fue su marido durante muchos años por no pagar la manutención de sus hijos durante el último año y medio. Como no podía ser de otra manera, los más cercanos al actor han salido en su defensa y en esta ocasión, sus abogados no han dudado en arremeter contra la actriz.

Desde su separación en el año 2016, Brad ha aportado más de 1,3 millones de dólares a la manutención de sus hijos y que incluso llegó a prestarle más de 8 millones de dólares para adquirir la casa en la que viven actualmente. Así lo han demostrado sus abogados aportando las pruebas necesarias en el Tribunal Superior de Los Angeles.

De esta manera, los abogados del actor al lanzado duras acusaciones a Angelina Jolie asegurando que "es una mentirosa y una gran manipuladora", tal y como recoge el diario estadounidense TMZ. Además, respecto a estas informaciones, los abogados de Brad también han querido aclarar que "La solicitud es innecesaria, omite información importante y es un esfuerzo apenas oculto para manipular la cobertura de los medios. No hay necesidad de una Conferencia de Gestión de Gastos para programar una audiencia o presentar plazos para la manutención infantil".

Sin lugar a dudas se trata de una batalla que dista mucho de la relación idílica y romántica de la que presumían antes de su divorcio. Su preciosa y gran familia multicultural, formada por 6 hijos, era un claro ejemplo de unión y diversidad que en estos momentos parece desvanecerse.