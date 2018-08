Carmen Lomana presenta a su nuevo amor Gigi

Como no podía ser de otra manera, Carmen Lomana desfilaba anoche por la alfombra roja de la Gala Starlite 2018, convertida ya en una imprescindible del evento solidario del verano. Lo que no esperábamos es que lo hiciera acompañada, presentandonos así a su nuevo "amor", Gigi Barón Biagio de Bruccoleri.

Se trata de un italiano perteneciente a la nobleza, pues ostenta el título de barón de Bruccoleri y tras una buena amistad para que el verano ha conseguido que surja el amor entre ambos.

"Ahí estamos. Hace tiempo que nos conocemos pero a veces empiezas a salir más. Estoy ilusionada siempre y no me hace falta tener un novio para estar ilusionada, pero estoy contenta y estoy bien", confiesa cuando le preguntamos al respecto, aunque aclara que: "Eso de ay, la ilusión de tu vida, pues no. Es una suerte y una maravilla poder compartir".