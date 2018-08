Alba Carrillo: "Álvaro Muñoz Escassi intentó 'ligarse' a mi madre"

Alba Carrillo es el rayo que no cesa. La última bomba de la modelo no tiene que ver con ninguno de sus 'ex' pero sí con un hombre, un conquistador que según ella quiso tener un rollo de una noche con Lucía Pariente:

"Álvaro Muñoz Escassi le tiró los tejos a mi madre en una gala Starlite en Marbella".

Según ha afirmado Alba Carrillo en el programa Ya es mediodía, el jinete de 43 años trató de ligar con la que fuera suegra de Feliciano López, que lo rechazó con un "quita, quita".

Y eso que Lucía Pariente (55), que lleva más de 20 años casada con Carlos, el padre de su única hija, ya afirmó que en su matrimonio se dan "muchas libertades" y que nunca había estado enamorada de él:

"Le quiero como el primer día, pero no he estado enamorada nunca. Yo eso del amor no lo entiendo, eso es pan para hoy y hambre para mañana y yo quiero pan para todos los días".

Pero este no es el único secreto que ha desvelado Alba Carrillo. Según la ex de Fonsi Nieto, Escassi tuvo un affair con una conocida suya hace solo tres meses:

"Estuvieron juntos en abril y se supone que entonces ya estaba saliendo con Carmen Matutes".

Lo cierto es que, aunque algunos medios afirman que el ex de Sonia Ferrer y la empresaria habrían celebrado ya su primer año de amor, ninguno de los dos ha confirmado su relación y por tanto, no está 'fechada' oficialmente, por lo que no se puede asegurar que Escassi fuera infiel a su chica.