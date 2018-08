¿Sabes por qué Doria Ragland, madre de Meghan Markle, se va a vivir a Londres?

Pese a que Meghan Markle y el príncipe Harry se dieron el sí quiero hace tres meses y todos vivimos una de las bodas del año, lo cierto es que Meghan no está pasando por su mejor momento. Y no es porque la duquesa de Sussex no se esté adaptando a la vida de la familia real británica, si no porque la relación con su padre y sus hermanos no es la idónea.

Thomas Markle es ya conocido por arremeter contra su hija: primero no acudió a la boda de su hija y hace unas semanas concedió una entrevista de nueve horas al diario británico Daily Mail donde tuvo palabras para todo el mundo, hasta para Diana de Gales.

Y por si fuera poco, no se quedó a gusto del todo y el pasado fin de semana el padre de la duquesa de Sussex quiso volver a cargar contra la familia real británica. Thomas contó que mintió al príncipe Harry cuando mantuvieron una conversación telefónica alegando que él no había participado en el famoso montaje fotográfico que provocó el fin de la relación padre-hija.

Quien si es un gran apoyo para Meghan es su madre y ambas tienen una gran relación. Pero, desde que la ex actriz de Suits se casó con el príncipe Harry han estado distanciadas debido a las distancias geográficas, pues Doria vive en Los Angeles.

Toda hija necesita a su madre y viceversa por lo que Doria ha tomado la decisión de mudarse a la capital británica para poder disfrutar de su hija, según han explicado diversos medios como The Sun o Daily Mail. La suegra del príncipe Harry ya habría dejado su trabajo de educadora social en la ciudad del estado de California para estar más cerca de su mano derecha.

Pero... ¿Por qué tan repentina necesidad de cambiar de trabajo y casa por Meghan? Cada vez son más los rumores de un supuesto embarazo de Meghan Markle y el eco que ha tenido en los medios internacionales. Por el momento, la casa real británica no se ha pronunciado al respecto por lo que el tiempo dirá si habrá un miembro más en la Casa de Windsor.