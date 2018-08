Isa Pantoja y Omar Montes de vacaciones en Miami

Ni confirman ni desmientes su relación pero Isa Pantoja y Omar Montes se han convertido en inseparables desde que comenzaran su especial relación y demostrando que continúan viento en popa han puesto rumbo juntos a Miami, lo que significa su primer viaje juntos como pareja.

Aunque Isa se enteró de este viaje a comienzos de esta semana y asegura que se debe a un tema de trabajo, no ha dudado en llevarse consigo a su nuevo "amigo especial", encontrando en Omar una nueva ilusión después de poner punto final una vez más con el padre de su hijo, Alberto Isla.

Pero son muchos los que apuntan a que Omar no es una buena compañía para la hija de Isabel Pantoja, acusándole de ser un joven conflictivo incluso de tener antecedentes penales. El propio Omar ha aprovechado para salir en su defensa antes de cruzar el charco, asegurando que él no solo no tiene antecedentes sino que es "más bueno que el pan" y una estrella de la música en nuestro país.

Isa por su parte no puede ocultar la sonrisa de oreja a oreja que Omar pone en su rostro y sin romper su silencio ha pasado el control de seguridad, acompañada por el cantante con el que seguramente vivirá unos días de lo más intenso y emocionantes en Miami.