La foto de Kim Kardashian y Nicky Jam de fiesta en Miami que calienta las redes sociales

Una nueva foto de Kim Kardashian y Nicky Jam causa revuelo en las redes sociales. La estrella de reality y el reguetonero estuvieron de fiesta juntos en un club nocturno de Miami.

El encuentro se produjo gracias a Jonathan Cheban, íntimo amigo de Kardashian quien también tiene una amistad con el cantante y fue quien los presentó.

Nicky Jam quedó deslumbrado con la más famosa del clan Kardashian y compartió varias fotos y videos de la noche incluyendo el momento exacto en que conoció a Kim.

Great moments Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 17 Ago, 2018 a las 6:08 PDT

"Buenos momentos", escribió el cantante de "X" junto con un video de cuando Cheban presentó a las celebridades.

"Hola, ¿cómo estás? Un gusto en conocerte", dijo Kim Kardashian y le dio un beso en la mejilla al artista latino.

Nicky ahí está @kimkardashian actúa normal 😂😂 Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 17 Ago, 2018 a las 7:22 PDT

Nicky Jam también publicó una foto de la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" quien esa noche lució un ajustado vestido negro que desplegaba sus famosas curvas y una peluca color verde fluorescente.

Bye 👋 bye Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 17 Ago, 2018 a las 8:15 PDT

"Nicky, ahí está Kim Kardashian actúa normal", escribió al pie de la imagen riéndose de si mismo.

En el último video de la noche, Nicky Jam la despida de Kim Kardashian quien abandonó el establecimiento en un Lamborghini color verde fluorescente haciendo juego con su melena.