Francisco Rivera y Lourdes Montes disfrutan de la noche de Marbella muy cerca de Cayetano Martínez de Irujo

Anoche Texas hizo las delicias de los más nostálgicos y amantes de la buena música con un concierto que hizo que éxitos y nuevos temas se sucediesen en un equilibrio perfecto.

La cantante y líder del grupo, Sharleen Spiteri, salió al escenario y comenzó a sonar "I Don't Want a Lover", toda una declaración de intenciones haciendo vibrar al auditorio desde el primer minuto. A este tema le siguieron "Summer Son" y "Halo". "Starlite Festival, how are you doing!" exclamó una enérgica Spiteri que invitó a todos los presentes a no tomar asiento, y aceptaron, porque el setlist invitaba a moverse y a escuchar su exquisita afinación y la potencia de los músicos.

Durante todo el show no dejó de dirigirse al público, invitándoles a acercarse y a disfrutar de las canciones que estaba interpretando. Todo sucedía de una manera fluida, porque Texas lleva décadas regalando su música por escenarios de todo el mundo, y esperan volver a Starlite, tal y como aseguró momentos antes de dar su primer concierto en la cantera.

Los temas de su último disco "Jump on Board" daban paso a himnos generacionales que protagonizan su dilatada carrera.

Tras "Say What you Want" llegaba el turno del bis cerrando su espectáculo con una versión muy movida del clásico "Suspicious Minds".

A la cita con Texas no fallaron Francisco Rivera y su mujer, la guapísima Lourdes Montes, que lució embarazo en uno de los exclusivos palcos VIP que compartieron con Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite Festival. Como todo el público, se mostraron emocionados y muy animados. Al igual que Cayetano Martínez de Irujo, que, desde otro palco, también disfrutó del espectáculo.