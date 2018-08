Aitana despide la Gira OT 2017 muy emocionada

Ya solo queda un concierto para que se de por finalizada la gira de la última edición de Operación Triunfo 2017. Los últimos conciertos celebrados se han llenado de momentos emotivos y de muchas lágrimas como el de Benidorm en el que Amaia y Aitana no pudieron contener las lágrimas al cantar a dúo su ya conocida versión de Con las Ganas de Zahara.

Aunque todavía quedan nueve días para que despidamos a los triunfitos en Almeria, Aitana se ha querido adelantar y ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram con un emotivo texto en el que podemos leer: "Realmente no puedo creerme que ya sólo quede uno. Y no quiero... y obviamente ninguno queremos. Ayer nos dijeron que no teníamos que estar tristes... que habíamos compartido cosas muy bonitas y que disfrutáramos. Y eso hicimos... pero es que es imposible que no se te remueva el estómago de pensar que se está acabando".

Y es que el final de la gira no solo supone que no actuarán más de la mano del programa y es que este adiós tiene un trasfondo mayor como explica la benjamina de la edición: "Si lo sé, me estoy volviendo a poner dramática... pero la gira era como la "excusa" de vernos los 16, si o si. Tenernos nos vamos a tener siempre, porque el vínculo que ha creado Operación Triunfo es tan fuerte que sabemos que no se va a romper, yo por lo menos lo sé. Pero... les voy a echar de menos. Aun que se que los voy a tener ahí siempre. Y que a ver nos vamos a ver igual realmente".

Apostamos a que el próximo y último concierto que darán el día 25 de agosto en Almería será el más emotivo hasta la fecha y es que todos ellos se despiden de esta gira que tantos recuerdos y experiencias les ha aportado. Aunque los fans de OT no vuelvan a ver a los 16 subidos en el mismo escenario como consuelo podrán ver a muchos de ellos actuando con sus trabajos en solitario en varios conciertos y giras individuales que ya se han confirmado.