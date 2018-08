Si te pillan in fraganti… échale huevos y da la cara como hace este carterista

Genio y fgura. La Policía ha querido concienciar a todos aquellos carteristas que quieren hacer su agosto con los despistados de su ciudad o los turistas... y le ha salido muy bien la jugada.

Gracias a un divertido vídeo ha logrado conseguir mandar su mensaje:

Lo bueno es que el ladrón de este vídeo fue realmente audaz al darse cuenta que estaba siendo grabado cometiendo el delito así que decidió cambiar de opinión y devolver lo robado. Fijaros en cómo se desarrolló la escena.

Como podéis ver, aprovechó un momento de descuido de la persona que tiene delante suyo para proceder a quitarle la cartera.

Pero justo en ese instante, se fija que hay una cámara grabando directamente a él. Su cara de, "ups, me he equivocado" es tan evidente y tiene tan claro que le han pillado in fraganti que prefiere reconocerlo.

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF