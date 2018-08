Poker Stars: Maria Konnikova, de psicóloga famosa a jugadora de póker profesional

Ella misma se convirtió en su último experimento y acabó dejando su profesión para dedicarse al póker. La psicóloga experimental Maria Konnikova, de 34 años, quiso investigar sobre la suerte y la toma de decisiones y se adentró en el universo de los juegos de azar.

En cuestión de un año, esta graduada por la Universidad de Columbia divulgadora científica en The New Yorker llegó a ganar más de 200.000 dólares en premios en torneos de póker. Incluso ha participado en una de las competiciones más importantes del mundo: el Poker Stars.

En una entrevista a The New York Times , Konnikova explica que ha decidido tomarse un año sabático de su trabajo como redactora científica en The New Yorker porque en una de sus investigaciones llegó a la conclusión de que "el póquer era el análogo perfecto, una combinación de habilidad y oportunidad". "Decidí que era el camino a seguir", sentencia.

Reconoce que cuando se sentó por primera vez frente al tapete ni siquiera sabía cuántas cartas había en una baraja. "Odio los casinos. Tengo cero interés en apostar". Su afán por descubrir el funcionamiento de la psicología en este ámbito, sin embargo, la llevó a conocer a uno de los mejores jugadores el mundo, Erik Seidel, quien aceptó ser su entrenador. Poco tiempo después, ganaba en su primer torneo un premio de más de 2.000 dólares.

"He estado estudiando, jugando, viviendo, respirando póker de ocho a nueve horas por día. ¡Cada día! Cuando estoy entre eventos y en Nueva York, estoy leyendo, viendo videos o reproduciendo en vivo a muy buenos jugadores", detalla la psicóloga.