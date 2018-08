Rafael Amargo: "España ya ha tenido un presidente del Gobierno gay"

No se corta un pelo Rafael Amargo. El bailarín ha concedido una entrevista a El Mundo que ha levantado una polvareda de padre y muy señor mío en Twitter este 29 de agosto de 2018 (La ‘rajada’ de Rafael Amargo contra Jorge Javier Vázquez: “¡Que se vaya y que estudie!”).

El coreógrafo español ha hablado sobre política y su sexualidad. Sus respuestas sobre este último tema han ofendido a algunos usuarios de dicha red social, en la cual se ha convertido en Trending Topic.

A Rafael Amargo no le gusta el Orgullo Gay a pesar de que si no fuera porque se celebra, él no podría hacer la vida que dice que hace. Qué paleto eres tío https://t.co/KbYFfDvL6q — Mario Díaz (@mariodlopez) 29 de agosto de 2018

Asegura el artista que no le perjudica no tener pelos en la lengua. Si Rafael Amargo (43) lo dice será verdad.

En cualquier caso, en su Twitter personal ni se hace eco de la enconada polémica que han levantado su palabras:

"No tengo pelos en la lengua, pero tengo muchísima educación y digo todas las cosas bien dichas, equivocándome algunas veces".

Rafael Amargo dice que es "bisexual pero no maricón" y que no entiende por qué no hay un día del orgullo hetero en la misma entrevista en la que dice que estudiar en un colegio del Opus no le ha traído ninguna consecuencia negativa. — Ximi (@ximicomics) 29 de agosto de 2018

Durante la entrevista, el andaluz afirma ser "bisexual, creyente, hetero, entero y redondo" (Podemos le 'expropia' a Rafael Amargo su espectáculo por apoyar al pueblo venezolano):

"No me considero ni maricón ni gay, palabras que no me gustan. Tampoco me gusta celebrar la fiesta del orgullo gay. ¿Y por qué no celebramos el día del orgullo hetero? Soy heterosexual y bisexual porque lo he probado y es una diversión más. Pero igual que otros muchos hombres lo han probado y no lo dicen".

Rafael Amargo: Soy bisexual porque lo he probado. Es una diversión más.

Si una vez has puesto una tirita, ya eres enfermero? Y si has montado un puzzle, eres ingeniero?



Alucino. — Iria Bouzas (@Iriagal) 29 de agosto de 2018

Ante la pregunta de cuándo creía que España tendría su primer presidente del Gobierno gay, Amargo ha contestado que "ya lo ha habido", sin embargo, no ha querido dar nombres:

"¡Siguiente pregunta!".